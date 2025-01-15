OpenAI добавит функцию планирования задач в ChatGPT

С помощью новой функции пользователи смогут, например, попросить ChatGPT напомнить о прогулке с собакой каждое утро. В назначенное время бот отправит уведомление через мобильное приложение ChatGPT.

Функция будет доступна в бета-версии в ближайшие дни, сообщили в OpenAI. Сначала она появится для подписчиков платных планов ChatGPT Plus, Team и Pro. Пользователи смогут задавать задачи через веб-версию или приложение ChatGPT, а также управлять ими через встроенный менеджер задач.

Новая опция позволяет не только задавать задачи, но и изменять их позже в той же беседе. Это делает взаимодействие с ChatGPT более удобным и персонализированным.