OpenAI добавит функцию планирования задач в ChatGPT

Опубликовано 15 января 2025, 20:341 мин.
OpenAI добавит функцию планирования задач в ChatGPTНовая опция сделает чат-бота более полезным в повседневной жизни
OpenAI анонсировала новую функцию в ChatGPT, которая позволит пользователям планировать простые задачи. Это шаг в направлении превращения популярного чат-бота в полноценного цифрового помощника, способного конкурировать с такими системами, как Alexa от Amazon или Siri от Apple.
С помощью новой функции пользователи смогут, например, попросить ChatGPT напомнить о прогулке с собакой каждое утро. В назначенное время бот отправит уведомление через мобильное приложение ChatGPT.
Функция будет доступна в бета-версии в ближайшие дни, сообщили в OpenAI. Сначала она появится для подписчиков платных планов ChatGPT Plus, Team и Pro. Пользователи смогут задавать задачи через веб-версию или приложение ChatGPT, а также управлять ими через встроенный менеджер задач.
Новая опция позволяет не только задавать задачи, но и изменять их позже в той же беседе. Это делает взаимодействие с ChatGPT более удобным и персонализированным.