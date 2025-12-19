OpenAI, Google и Perplexity начали активную борьбу за пользователей ИИ в Индии

Google с ноября бесплатно предоставляет свою подписку Gemini AI Pro стоимостью 400 долларов 500 миллионам клиентов местного оператора Reliance Jio на 18 месяцев. OpenAI также сделала бесплатным на год свой план ChatGPT Go в Индии, который ранее стоил 54 доллара.

Perplexity предлагает свой Pro-инструмент за 200 долларов в год бесплатно для пользователей оператора Airtel. По данным Sensor Tower, ежедневная аудитория ChatGPT в Индии выросла на 607% и достигла 73 миллионов человек, что более чем вдвое превышает показатель США.

Эксперты отмечают, что лингвистическое разнообразие Индии, где используется множество языков и диалектов, предоставляет уникальные данные для тренировки ИИ-моделей.