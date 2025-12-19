OpenAI и Anthropic расширят свое присутствие в Европе

Anthropic планирует арендовать около 25 тысяч квадратных футов офисных площадей в течение ближайших трех пяти лет. Окончательный объем может измениться, так как планы по расширению продолжают пересматриваться. Аналогичные по размеру площади в Дублине подбирают и другие ИИ-компании, включая OpenAI.

Дублин уже является европейской базой для крупных технологических компаний. Anthropic открыла свой первый офис в Евросоюзе в Дублине в прошлом году, выбрав его в качестве штаб-квартиры в регионе EMEA. По данным компании, этот регион остается самым быстрорастущим.

OpenAI начала работу в Дублине в 2023 году. В Ирландии у компании около 60 сотрудников, и штат планируется увеличивать в 2026 году. Также OpenAI намерена расширять офис в Лондоне и продолжает набирать специалистов, включая инженеров и аналитиков по безопасности.