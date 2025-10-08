OpenAI и Anthropic воспользуются средствами инвесторов для урегулирования исков

OpenAI застраховала свои риски через компанию Aon, однако объем покрытия, по разным оценкам, составляет от 300 миллионов долларов до значительно меньшей суммы. По мнению экспертов, даже максимальная страховая защита недостаточна для покрытия потенциальных многомиллиардных требований.

Представитель Aon Кевин Калинич подтвердил, что страховой сектор в целом не обладает достаточными мощностями для покрытия рисков разработчиков ИИ-моделей. В связи с этим OpenAI изучает вариант создания собственной страховой структуры для управления возникающими рисками.

В прошлом месяце федеральный суд в Калифорнии предварительно одобрил урегулирование коллективного иска авторов к Anthropic на сумму 1,5 миллиарда долларов. По данным источников, компания частично использует собственные средства для покрытия возможных штрафов.