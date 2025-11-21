OpenAI и Foxconn создадут оборудование для дата-центров

Опубликовано 21 ноября 2025, 20:061 мин.
OpenAI и Foxconn создадут оборудование для дата-центровСерверные стойки и системы питания будут производиться в США
OpenAI заключила соглашение с Foxconn для совместной разработки и производства оборудования для дата-центров. Сотрудничество включает проектирование серверных стоек, кабелей и систем питания, которые смогут производиться на территории США. Конкретные объемы закупок в соглашении не оговариваются.
Ранее OpenAI заключила многомиллиардные сделки с Nvidia, AMD и другими поставщиками облачных решений и чипов, чтобы расширить инфраструктуру для работы своих систем искусственного интеллекта. В октябре стартап договорился о закупках компонентов у Broadcom, чтобы получить больше контроля над цепочкой поставок.
Для Foxconn партнерство с OpenAI подтверждает стремление компании развивать направление ИИ и снизить зависимость от сборки iPhone для Apple. Тайваньская компания планирует интегрировать собственные разработки клиентов в дата-центры и расширяет производство серверов ИИ в США, что соответствует требованиям администрации и снижает риски пошлин.