OpenAI и Foxconn создадут оборудование для дата-центров

Ранее OpenAI заключила многомиллиардные сделки с Nvidia, AMD и другими поставщиками облачных решений и чипов, чтобы расширить инфраструктуру для работы своих систем искусственного интеллекта. В октябре стартап договорился о закупках компонентов у Broadcom, чтобы получить больше контроля над цепочкой поставок.

Для Foxconn партнерство с OpenAI подтверждает стремление компании развивать направление ИИ и снизить зависимость от сборки iPhone для Apple. Тайваньская компания планирует интегрировать собственные разработки клиентов в дата-центры и расширяет производство серверов ИИ в США, что соответствует требованиям администрации и снижает риски пошлин.