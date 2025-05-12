OpenAI и Microsoft пересмотрят условия многомиллиардного партнерства

Одним из центральных вопросов в обсуждении стал размер доли Microsoft в коммерческом подразделении OpenAI. Это подразделение было создано для получения прибыли в рамках гибридной структуры компании. Первоначально условия сотрудничества между компаниями были закреплены в 2019 году, когда Microsoft инвестировала в OpenAI 1 миллиард долларов. Эти соглашения сейчас также подлежат пересмотру.

Источники издания утверждают, что Microsoft рассматривает возможность отказаться от части своей доли в OpenAI в обмен на продолжение доступа к перспективным ИИ-моделям, которые будут разрабатываться после 2030 года.

Таким образом, обе компании стремятся пересобрать формат сотрудничества таким образом, чтобы он учитывал как инвестиционные интересы, так и планы OpenAI по выходу на рынок. Официальные комментарии от компаний на данный момент отсутствуют.