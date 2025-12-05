OpenAI и NextDC построят в Сиднее дата-центр за 4,6 млрд долларов

Новый центр обработки данных станет частью расширенной инфраструктурной инициативы двух компаний в области искусственного интеллекта. Его ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2027 года. Инвестиции совпали с открытием первого офиса OpenAI в Австралии и активизацией страной собственных усилий в сфере ИИ.

Партнёры совместно будут заниматься планированием, разработкой и эксплуатацией «кампуса искусственного интеллекта следующего поколения и крупного суперкластера на базе GPU» в Истерн-Крике. Объект будет обслуживать клиентов OpenAI.

Как заявил директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон, решение об инвестициях было принято благодаря «импульсу», который Австралия имеет в области ИИ.