OpenAI и NextDC построят в Сиднее дата-центр за 4,6 млрд долларов

Опубликовано 05 декабря 2025, 21:301 мин.
OpenAI и NextDC построят в Сиднее дата-центр за 4,6 млрд долларовЗапуск запланирован на вторую половину 2027 года
OpenAI заключила партнёрство с австралийским оператором дата-центров NextDC для строительства крупного вычислительного кластера в Сиднее. Стоимость проекта оценивается в 4,6 миллиарда долларов США.
© Ferra.ru
Новый центр обработки данных станет частью расширенной инфраструктурной инициативы двух компаний в области искусственного интеллекта. Его ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2027 года. Инвестиции совпали с открытием первого офиса OpenAI в Австралии и активизацией страной собственных усилий в сфере ИИ.
Партнёры совместно будут заниматься планированием, разработкой и эксплуатацией «кампуса искусственного интеллекта следующего поколения и крупного суперкластера на базе GPU» в Истерн-Крике. Объект будет обслуживать клиентов OpenAI.
Как заявил директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон, решение об инвестициях было принято благодаря «импульсу», который Австралия имеет в области ИИ.