OpenAI и Nvidia вложат миллиарды в центры обработки данных в Британии

Опубликовано 12 сентября 2025, 22:301 мин.
OpenAI и Nvidia вложат миллиарды в центры обработки данных в БританииИнвестиции объявят на следующей неделе
Руководители OpenAI и Nvidia готовятся объявить о крупных вложениях в инфраструктуру центров обработки данных в Великобритании. По данным источников, речь идет о миллиардах долларов, которые компании направят в совместный проект с лондонским оператором Nscale Global Holdings.
Сэм Альтман и Дженсен Хуанг войдут в делегацию американских бизнесменов, которые приедут в страну на следующей неделе одновременно с визитом Дональда Трампа. Ожидается, что американские корпорации из разных отраслей объявят в это время о десятках миллиардов долларов инвестиций в британскую экономику.
Nscale, основанная весной 2024 года, уже заявляла о намерении вложить $ 2,5 млрд в развитие британской индустрии центров обработки данных. В начале года компания приобрела участок в Лаутоне (Эссекс), где планируется разместить до 45 тысяч суперчипов Nvidia GB200.