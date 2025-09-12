Наука и технологии
OpenAI и Nvidia вложат миллиарды в центры обработки данных в Британии

Инвестиции объявят на следующей неделе
Руководители OpenAI и Nvidia готовятся объявить о крупных вложениях в инфраструктуру центров обработки данных в Великобритании. По данным источников, речь идет о миллиардах долларов, которые компании направят в совместный проект с лондонским оператором Nscale Global Holdings.
Сэм Альтман и Дженсен Хуанг войдут в делегацию американских бизнесменов, которые приедут в страну на следующей неделе одновременно с визитом Дональда Трампа. Ожидается, что американские корпорации из разных отраслей объявят в это время о десятках миллиардов долларов инвестиций в британскую экономику.

Nscale, основанная весной 2024 года, уже заявляла о намерении вложить $ 2,5 млрд в развитие британской индустрии центров обработки данных. В начале года компания приобрела участок в Лаутоне (Эссекс), где планируется разместить до 45 тысяч суперчипов Nvidia GB200.

