OpenAI и Oracle расширят сеть дата-центров за пределами США

Опубликовано 16 октября 2025, 16:071 мин.
OpenAI и Oracle расширят сеть дата-центров за пределами СШАOracle помогает компании обходить экспортные ограничения на чипы
OpenAI сотрудничает с Oracle для ускоренного строительства дата-центров за пределами США и решения вопросов, связанных с экспортными ограничениями на поставку чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил руководитель инфраструктуры OpenAI Питер Гешеле на ежегодной конференции Oracle.
© Ferra.ru
Совместная работа компаний началась в прошлом году. С тех пор они заключили соглашения на создание мощностей более чем в 5 гигаватт, что сопоставимо с энергопотреблением около 4 миллионов американских домов. Благодаря этому OpenAI стала крупнейшим клиентом Oracle.
США ограничили экспорт высокопроизводительных чипов для ИИ в ряд стран. Несмотря на это, OpenAI продолжает развивать инфраструктуру в таких государствах, как ОАЭ, Аргентина и Норвегия. Часть проектов реализуется с использованием чипов AMD, что позволяет адаптировать оборудование под нужды компании.