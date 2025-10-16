OpenAI и Oracle расширят сеть дата-центров за пределами США

Совместная работа компаний началась в прошлом году. С тех пор они заключили соглашения на создание мощностей более чем в 5 гигаватт, что сопоставимо с энергопотреблением около 4 миллионов американских домов. Благодаря этому OpenAI стала крупнейшим клиентом Oracle.

США ограничили экспорт высокопроизводительных чипов для ИИ в ряд стран. Несмотря на это, OpenAI продолжает развивать инфраструктуру в таких государствах, как ОАЭ, Аргентина и Норвегия. Часть проектов реализуется с использованием чипов AMD, что позволяет адаптировать оборудование под нужды компании.