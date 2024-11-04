Наука и технологии
Опубликовано 04 ноября 2024, 08:20
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OpenAI: ИИ чаще придумывает ответы, чем отвечает по существу

Чуда не случилось
OpenAI представила новый бенчмарк под названием SimpleQA для оценки точности ответов своих и конкурирующих моделей ИИ.
OpenAI: ИИ чаще придумывает ответы, чем отвечает по существу
© Ferra

Результаты показали, что даже её самый продвинутый алгоритм o1-preview, выпущенный недавно, достиг всего 42.7% правильных ответов. Это означает, что современные крупные языковые модели (LLMs) чаще предоставляют неверные данные, чем правдивые.

Модель Claude-3.5-sonnet от конкурента Anthropic показала ещё более низкий результат — 28.9% правильных ответов. Однако она чаще признаёт свою неуверенность и отказывается отвечать, что иногда лучше, чем предлагать потенциально ошибочные ответы.

Исследование также показало, что модели часто переоценивают свои способности, будучи уверенными в своих ошибочных ответах, что усиливает проблему «галлюцинаций» — предоставления заведомо неверной информации.

Источник:Futurism
Автор:Булат Кармак
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