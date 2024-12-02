OpenAI: каждый восьмой житель Земли будет пользоваться ChatGPT уже в 2025 году

Опубликовано 02 декабря 2024, 08:411 мин.
OpenAI: каждый восьмой житель Земли будет пользоваться ChatGPT уже в 2025 годуКогда запуск в России?
OpenAI заявила о планах увеличить число пользователей ChatGPT до 1 млрд человек к 2025 году, что эквивалентно каждому восьмому жителю Земли.
Эта цель станет возможной благодаря агрессивному расширению доступности чат-бота, улучшению его функционала и интеграции в большее количество платформ.
Сейчас ChatGPT активно используется миллионами людей для учебы, работы и общения. С момента запуска популярность чат-бота стремительно растет, особенно после внедрения GPT-4 и его расширенных возможностей.
OpenAI отмечает, что видит огромный потенциал для роста на развивающихся рынках и планирует адаптировать платформу под их нужды.
Компания также работает над повышением производительности и доступности своих моделей, снижением стоимости их использования и расширением языковой поддержки. Ожидается, что это позволит привлечь пользователей, которые ранее не могли воспользоваться услугами ИИ.