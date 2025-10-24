OpenAI купила разработчика ИИ-функций для macOS

В данный момент команда SAI работает над проектом Sky, который представляет собой контекстно-зависимый интерфейс искусственного интеллекта для macOS. Условия сделки не разглашаются. OpenAI планирует внедрить функции Sky для macOS в ChatGPT.

Все сотрудники SAI присоединятся к OpenAI, включая соучредителей компании, ранее работавшие в Apple над интеграцией ярлыков для различных платформ.

Sky использует API Apple и функции специальных возможностей для создания рабочих процессов на основании пользовательских запросов. Это похоже на функции браузера Atlas от OpenAI и указывает на более широкие возможности, выходящие за рамки чат-ботов.

Интерес OpenAI к macOS, вероятно, связан с основной аудиторией разработчиков, использующих эту операционную систему. Неясно, будет ли разработка Sky продолжаться по первоначальному плану или адаптирована под нужды OpenAI. Однако само приобретение говорит о том, что компания видит в этом продукте нечто большее, чем просто приложение для macOS.