OpenAI начала использовать чипы Google для работы ChatGPT

До этого момента OpenAI в основном полагалась на графические процессоры от Nvidia — как для обучения нейросетей, так и для их последующего применения при работе с пользователями. Однако стремительный рост числа пользователей и вычислительных задач заставил компанию искать дополнительные мощности.

Согласно более ранним сообщениям, OpenAI запланировала подключение облачного сервиса Google Cloud, чтобы справляться с растущей нагрузкой. Это стало неожиданным шагом, поскольку Google и OpenAI считаются конкурентами в сфере ИИ.

Для Google это сотрудничество важно тем, что компания начала предлагать свои внутренние тензорные процессоры (TPU) внешним заказчикам. Ранее они использовались исключительно для собственных нужд. Теперь в числе клиентов Google значатся такие игроки, как Apple, а также стартапы Anthropic и Safe Superintelligence — оба основаны бывшими сотрудниками OpenAI.