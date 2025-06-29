Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 11:21
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OpenAI начала использовать чипы Google для работы ChatGPT

Это первый шаг компании к отказу от полного использования GPU Nvidia
OpenAI начала арендовать чипы для искусственного интеллекта (ИИ)от Google для поддержки своих продуктов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
OpenAI начала использовать чипы Google для работы ChatGPT
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До этого момента OpenAI в основном полагалась на графические процессоры от Nvidia — как для обучения нейросетей, так и для их последующего применения при работе с пользователями. Однако стремительный рост числа пользователей и вычислительных задач заставил компанию искать дополнительные мощности.

Согласно более ранним сообщениям, OpenAI запланировала подключение облачного сервиса Google Cloud, чтобы справляться с растущей нагрузкой. Это стало неожиданным шагом, поскольку Google и OpenAI считаются конкурентами в сфере ИИ.

Для Google это сотрудничество важно тем, что компания начала предлагать свои внутренние тензорные процессоры (TPU) внешним заказчикам. Ранее они использовались исключительно для собственных нужд. Теперь в числе клиентов Google значатся такие игроки, как Apple, а также стартапы Anthropic и Safe Superintelligence — оба основаны бывшими сотрудниками OpenAI.