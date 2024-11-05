OpenAI начала обсуждение с властями перехода на коммерческую основу

Компания уже начала обсуждения с прокуратурой Калифорнии, которая будет проверять, как OpenAI оценивает свои интеллектуальные активы. Также делавшие запросы прокуроры штата Делавэр рассматривают эту трансформацию.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация с целью создания безопасного и полезного ИИ. Однако переход к прибыльной модели может вызвать сомнения о том, сохраняет ли компания свою первоначальную миссию. Тем не менее, председатель совета OpenAI Брет Тейлор заявил, что некоммерческая часть будет продолжать существовать даже в случае изменений.

Процесс преобразования может занять несколько месяцев, так как необходимо оценить стоимость активов и убедить прокуратуру, что они будут использованы по назначению. Ожидается, что OpenAI станет публичной благотворительной корпорацией, что позволит сохранить социальную миссию при работе в качестве прибыльной компании.