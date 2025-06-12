OpenAI начала переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии и Индии

Финансирование требуется OpenAI для поддержки разработки новых моделей искусственного интеллекта и реализации масштабного инфраструктурного проекта под названием Stargate. Возглавляет процесс привлечения средств японская компания SoftBank.

Ранее в этом году глава OpenAI Сэм Альтман встречался с министром информационных технологий Индии, где обсуждался план создания доступной экосистемы искусственного интеллекта. Также у Альтмана были планы посетить ОАЭ для переговоров с инвестиционной группой MGX, расположенной в Абу-Даби.

Кроме того, OpenAI рассматривает возможность привлечения не менее 100 миллионов долларов от инвестиционных компаний Coatue и Founders Fund. По планам компании, дополнительное финансирование в размере около 17 миллиардов долларов может быть привлечено уже в 2027 году.