Наука и технологии
Опубликовано 12 июня 2025, 16:26
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OpenAI начала переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии и Индии

Компания ищет сотни миллионов долларов для развития ИИ
OpenAI, разработчик ChatGPT, ведет переговоры о привлечении крупных инвестиций с фондами из Саудовской Аравии и Индии, а также с инвестором из ОАЭ. По данным источников, каждый из потенциальных инвесторов может вложить по нескольку сотен миллионов долларов.
OpenAI начала переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии и Индии
© Andrew Neel

Финансирование требуется OpenAI для поддержки разработки новых моделей искусственного интеллекта и реализации масштабного инфраструктурного проекта под названием Stargate. Возглавляет процесс привлечения средств японская компания SoftBank.

Ранее в этом году глава OpenAI Сэм Альтман встречался с министром информационных технологий Индии, где обсуждался план создания доступной экосистемы искусственного интеллекта. Также у Альтмана были планы посетить ОАЭ для переговоров с инвестиционной группой MGX, расположенной в Абу-Даби.

Кроме того, OpenAI рассматривает возможность привлечения не менее 100 миллионов долларов от инвестиционных компаний Coatue и Founders Fund. По планам компании, дополнительное финансирование в размере около 17 миллиардов долларов может быть привлечено уже в 2027 году.