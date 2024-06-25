OpenAI начала поглощать стартапы: компания купила сервис видеочатов

Как отмечает TechCrunch, речь идёт о acquihire-сделке (acqui-hire) — покупке компании ради специалистов. Multi основали бывший продуктовый менеджер Dropbox Александер Эмбирикос и экс-разработчик ПО Google Чарли Хо.

Этот сервис позволял удалённым командам создавать до 10 экранов и делиться ими в процессе взаимодействия. Зачем эта компания понадобилась OpenAI, пока не раскрывается.

При этом отмечается, что OpenAI начала стремительно поглощать стартапы: накануне текущей сделки компания приобрела известного разработчика баз данных Rockset для поддержки своего корпоративного искусственного интеллекта.