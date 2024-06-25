OpenAI начала поглощать стартапы: компания купила сервис видеочатов

Опубликовано 25 июня 2024, 14:15
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OpenAI начала поглощать стартапы: компания купила сервис видеочатовДо этого — команду по созданию баз данных
Владелец ChatGPT, компания OpenAI, приобрела разработчика видеочатов Multi, решение которого основано на базе видеосервиса Zoom.
Как отмечает TechCrunch, речь идёт о acquihire-сделке (acqui-hire) — покупке компании ради специалистов. Multi основали бывший продуктовый менеджер Dropbox Александер Эмбирикос и экс-разработчик ПО Google Чарли Хо.
Этот сервис позволял удалённым командам создавать до 10 экранов и делиться ими в процессе взаимодействия. Зачем эта компания понадобилась OpenAI, пока не раскрывается.
При этом отмечается, что OpenAI начала стремительно поглощать стартапы: накануне текущей сделки компания приобрела известного разработчика баз данных Rockset для поддержки своего корпоративного искусственного интеллекта.