OpenAI начала скупать DDR5-память в обычных магазинах, конкурируя с рядовыми покупателями

Источники среди продавцов и поставщиков утверждают, что сотрудники компании заходят в магазины и стараются забрать как можно больше модулей — не только серверных, но и обычных геймерских комплектов.

Дефицит памяти и так ударил по рынку: цены на DDR5 растут, а сегменты ноутбуков, видеокарт и SSD уже фиксируют подорожание из-за нехватки DRAM.

На фоне кризиса, аномально смотрится то, что OpenAI — компания, которой в ближайшие 12 месяцев нужно до $400 млрд для выполнения текущих обязательств — тратит ресурсы на агрессивный выкуп памяти в любых объемах.

По данным MLID, стратегия OpenAI направлена на то, чтобы обеспечить доступ к максимально быстрой памяти для ИИ-кластеров — даже если это обостряет дефицит и ухудшает ситуацию для обычных пользователей.