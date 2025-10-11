OpenAI начала запугивать сторонников регулирования ИИ судебными исками

Так, Натан Кэлвин, юрист компании Encode AI, занимающейся регулированием искусственного интеллекта, заявил, что OpenAI направила помощника шерифа к нему домой для вручения повестки в суд. По словам Кэлвина, он воспринял этот шаг как попытку запугивания. Повестка обеспокоила как его лично, так и Encode AI, которая, по его мнению, используется OpenAI как предлог для подавления любой критики.

Ранее OpenAI обращалась к Encode AI с запросом на финансирование от Илона Маска. Это стало частью встречного иска OpenAI против Маска, в котором последнего обвиняют в использовании закулисных методов, мешающих развитию компании.

Как отмечается в материале, аналогичные повестки получили и другие организации, включая *Meta и проект Midas, который занимается общественным надзором за разработкой ИИ.

Encode AI утверждает, что действия OpenAI направлены на подавление поддержки калифорнийского закона SB 53, который вступил в силу в сентябре и обязывает крупные компании раскрывать информацию о безопасности систем искусственного интеллекта.