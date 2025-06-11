OpenAI начнёт использовать Google Cloud для расширения вычислительных мощностей

OpenAI заинтересована в многократном увеличении вычислительных мощностей ИИ. Переход на Google Cloud является ключевой победой для Google, несмотря на конкуренцию с ChatGPT, считающимся угрозой для Google Search.

Google стремится к увеличению выручки от облачных вычислений и укреплению инфраструктуры ИИ, с целью стать ведущим поставщиком облачных услуг для стартапов в области ИИ. Для OpenAI сотрудничество с Google — часть стратегии по расширению количества облачных провайдеров и снижению зависимости от Microsoft Azure, которая ранее являлась ключевым поставщиком облачных услуг благодаря инвестициям в OpenAI.