OpenAI начнёт использовать Google Cloud для расширения вычислительных мощностей

Опубликовано 11 июня 2025, 21:451 мин.
OpenAI начнёт использовать Google Cloud для расширения вычислительных мощностейА Google — зарабатывать на этом
OpenAI заключила сделку с Google для использования облачной платформы Cloud. Это нужно конкуренту Google для удовлетворения вычислительных потребностей ChatGPT.
OpenAI заинтересована в многократном увеличении вычислительных мощностей ИИ. Переход на Google Cloud является ключевой победой для Google, несмотря на конкуренцию с ChatGPT, считающимся угрозой для Google Search.
Google стремится к увеличению выручки от облачных вычислений и укреплению инфраструктуры ИИ, с целью стать ведущим поставщиком облачных услуг для стартапов в области ИИ. Для OpenAI сотрудничество с Google — часть стратегии по расширению количества облачных провайдеров и снижению зависимости от Microsoft Azure, которая ранее являлась ключевым поставщиком облачных услуг благодаря инвестициям в OpenAI.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков