OpenAI начнёт легально обучать ChatGPT материалами из ведущих газет США

В News Corp входят такие крупные и ведущие американские и британские газеты, как The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и более десятка других изданий. ChatGPT будет использовать статьи и прочий контент для обучения и при диалогах с пользователями.

За это OpenAI заплатит News Corp $250 млн в течение пяти лет в виде наличных и кредитов. «Пакт признаёт, что журналистика премиум-класса стоит дорого. Цифровая эпоха характеризуется доминированием распространителей, часто в ущерб создателям, и многие медиакомпании были сметены неумолимым технологическим потоком. Теперь нам предстоит максимально использовать эту провидческую возможность», — заявил в служебной записке для сотрудников главный исполнительный директор News Corp Роберт Томсон.