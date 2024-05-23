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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 20:15
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OpenAI начнёт легально обучать ChatGPT материалами из ведущих газет США

За огромные деньги
Компания OpenAI, разработчик и владелец чат-бота ChatGPT, заключила сделку, официально названную пактом, с медиахолдингом News Corp об использовании как архивного, так и текущего контента, созданного входящими в него изданиями.
OpenAI начнёт легально обучать ChatGPT материалами из ведущих газет США

© Ferra.ru

В News Corp входят такие крупные и ведущие американские и британские газеты, как The Wall Street Journal, MarketWatch, The Sun и более десятка других изданий. ChatGPT будет использовать статьи и прочий контент для обучения и при диалогах с пользователями.

За это OpenAI заплатит News Corp $250 млн в течение пяти лет в виде наличных и кредитов. «Пакт признаёт, что журналистика премиум-класса стоит дорого. Цифровая эпоха характеризуется доминированием распространителей, часто в ущерб создателям, и многие медиакомпании были сметены неумолимым технологическим потоком. Теперь нам предстоит максимально использовать эту провидческую возможность», — заявил в служебной записке для сотрудников главный исполнительный директор News Corp Роберт Томсон.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#нейросеть
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#чат
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#бот
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#газета
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#ChatGPT