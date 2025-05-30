OpenAI настояла на продолжении судебного спора с Илоном Маском

В документах, поданных в суд в среду вечером, OpenAI настаивает на том, что иск, в котором Маска обвиняют в мошеннических действиях, должен рассматриваться вместе с основным делом. Речь идет о быстром судебном разбирательстве.

Ранее в этом году консорциум во главе с Илоном Маском сделал предложение о покупке OpenAI на сумму 97,4 миллиарда долларов. OpenAI считает это предложение фиктивным и направленным на создание шумихи в СМИ. По версии компании, предложение было обнародовано в прессе до того, как оно было рассмотрено советом директоров OpenAI.

Илон Маск, который был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но ушел до того, как компания стала крупным игроком в области искусственного интеллекта, подал в суд на OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана из-за перехода компании к коммерческой модели. Маск обвиняет OpenAI в отходе от первоначальной миссии — разработки ИИ во благо человечества, а не ради прибыли.