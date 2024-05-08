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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 07:08
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OpenAI научилась определять картинки, созданные ее ИИ... но не всегда

Успех сомнительный
OpenAI разработала инструмент для определения изображений, созданных искусственным интеллектом, в частности своим генератором DALL-E 3.
OpenAI научилась определять картинки, созданные ее ИИ... но не всегда
© Engadget

Система показывает впечатляющие результаты, успешно классифицируя 98% изображений, созданных DALL-E. Однако существуют значительные ограничения.

Во-первых, эффективность инструмента снижается, если речь идет об изображениях, созданных другими ИИ-генераторами — успех составляет всего 5-10%.

К тому же, любые модификации изображения, такие как изменение оттенка, могут существенно ухудшить точность распознавания. Например, изменение оттенка снижает успешность до 82%.

Особенно часто сложности возникают при анализе глубоко модифицированных изображений, в этих случаях OpenAI даже не публикует данные об успешности.

Все эти ограничения могут быть критичны, особенно в контексте выборов, когда изображения, сгенерированные ИИ, часто модифицируются для усиления эмоциональной реакции.

Источник:Engadged
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ChatGPT
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#Искусственный интеллект