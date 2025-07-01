Наука и технологии
Опубликовано 01 июля 2025, 19:30
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OpenAI не будет массово использовать чипы Google

Компания продолжит работу на Nvidia и AMD
OpenAI заявила, что не собирается в ближайшее время масштабно применять разработанные Google чипы для своих продуктов. Ранее СМИ сообщали о том, что OpenAI начала тестирование тензорных процессоров Google (TPU), но сейчас представители лаборатории уточнили, что это лишь эксперименты на ранней стадии.
OpenAI не будет массово использовать чипы Google
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Использование новых чипов на большом объеме требует значительного времени и адаптации архитектуры и программного обеспечения, поэтому OpenAI пока продолжает работать на графических процессорах Nvidia и специализированных чипах AMD, которые уже обеспечивают растущие потребности компании. Также OpenAI ведет разработку собственного процессора, проект которого должен быть готов к производству в этом году.

Несмотря на конкуренцию, OpenAI подписала контракт на использование облачных сервисов Google Cloud для расширения вычислительных мощностей. Большая часть ресурсов OpenAI предоставляется через серверы с GPU от компании CoreWeave.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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