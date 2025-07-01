OpenAI не будет массово использовать чипы Google

Использование новых чипов на большом объеме требует значительного времени и адаптации архитектуры и программного обеспечения, поэтому OpenAI пока продолжает работать на графических процессорах Nvidia и специализированных чипах AMD, которые уже обеспечивают растущие потребности компании. Также OpenAI ведет разработку собственного процессора, проект которого должен быть готов к производству в этом году.

Несмотря на конкуренцию, OpenAI подписала контракт на использование облачных сервисов Google Cloud для расширения вычислительных мощностей. Большая часть ресурсов OpenAI предоставляется через серверы с GPU от компании CoreWeave.