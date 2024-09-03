OpenAI объединилась с TSMC для создания передового ИИ-чипа на базе технологии A16 Angstrom

И хоть массовое производство этой технологии еще не началось, уже известно, что A16 Angstrom обещает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями, что делает его идеальным для серверных решений.

Согласно последним данным, OpenAI ведет разработку этого чипа для повышения возможностей генерации видео в рамках проекта Sora.

Первоначально компания рассматривала возможность создания собственного завода вместе с TSMC, но после оценки различных факторов, включая прибыльность, этот план был отменен.

Стоит отметить, что в последнее время OpenAI все чаще сотрудничает с широким кругом компаний. Более того, не так давно стало известно, что Apple планирует инвестировать в детище Сэма Альтмана не названную сумму.