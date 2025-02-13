OpenAI обвинила Илона Маска в лицемерии из-за попытки покупки компании

В понедельник консорциум инвесторов во главе с Маском сделал предложение по приобретению активов OpenAI, что стало очередным шагом со стороны миллиардера против стартапа, известного созданием ChatGPT. В августе Маск подал в суд на генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, требуя, чтобы компания не переходила в статус коммерческой организации.

OpenAI, в свою очередь, заявила, что Маск противоречит себе, пытаясь «ослабить конкурента» через неправомерную попытку покупки. В суде компания подчеркнула, что Маск, который в 2015 году был соучредителем OpenAI, сам же предлагает забрать все активы компании, несмотря на свои же заявления о том, что эти активы должны оставаться в благотворительном трастовом фонде.