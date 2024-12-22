OpenAI обвинили в сговоре с Администрацией Байдена для контроля ИИ

Опубликовано 22 декабря 2024, 19:301 мин.
OpenAI обвинили в сговоре с Администрацией Байдена для контроля ИИКомпания, разумеется, всё отрицает
Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что подозрения и, по сути, обвинения бизнесмена Марка Андреессена, учредителя компании Netscape в том, что представители администрации Байдена планируют контролировать ИИ через сотрудничество с несколькими крупными ИИ-компаниями, не соответствуют действительности. Среди этих компаний якобы и OpenAI.
Андреессен присутствовал на встрече и теперь называет это «теорией заговора», поэтому заявил, что ранее никогда не было подобных договорённостей о закрытии доступа к ИИ-технологиям. По его словам, речь идёт о фактическом монополизме избранных Администрацией Байдена компаний.
Глава OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, утверждает, что ничего подобного не было. «Мы были в одной комнате с ними, с другими компаниями и Администрацией, но никогда не говорили: "Вот наша теория заговора, мы сделаем так, что только несколько компаний смогут создавать ИИ, а вы должны будете делать то, что мы скажем". Никогда ничего подобного», — заявил в ответ Альтман.