OpenAI обвинили в сговоре с Администрацией Байдена для контроля ИИ

Андреессен присутствовал на встрече и теперь называет это «теорией заговора», поэтому заявил, что ранее никогда не было подобных договорённостей о закрытии доступа к ИИ-технологиям. По его словам, речь идёт о фактическом монополизме избранных Администрацией Байдена компаний.

Глава OpenAI Сэм Альтман, в свою очередь, утверждает, что ничего подобного не было. «Мы были в одной комнате с ними, с другими компаниями и Администрацией, но никогда не говорили: "Вот наша теория заговора, мы сделаем так, что только несколько компаний смогут создавать ИИ, а вы должны будете делать то, что мы скажем". Никогда ничего подобного», — заявил в ответ Альтман.