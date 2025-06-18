OpenAI обвинит Microsoft в недобросовестной конкуренции

Обсуждение касается пересмотра условий многолетнего сотрудничества между компаниями, начатого еще в 2019 году, когда Microsoft вложила в OpenAI миллиард долларов. Тогда соглашение включало в себя эксклюзивное право на размещение моделей OpenAI в облачной платформе Azure.

Однако сейчас OpenAI стремится пересмотреть эти условия. По данным источников, компания хочет добиться отмены эксклюзивности и готова уступить Microsoft 33% долю в новой бизнес-структуре, если та откажется от прав на будущую прибыль.

Также ведутся переговоры о перераспределении долей и пересмотре других положений договора. OpenAI нуждается в согласии Microsoft для завершения перехода к статусу публичной некоммерческой организации, но достигнуть договоренностей пока не удалось, несмотря на месяцы обсуждений.

В случае провала переговоров OpenAI может обратиться в регулирующие органы США, чтобы инициировать проверку условий сотрудничества.