OpenAI объявила о поиске инженеров для разработки «ИИ-железа»

Вакансия предполагает работу в Сан-Франциско, штат Калифорния, в тесном взаимодействии с командой аппаратных инженеров компании.

Кандидаты должны сотрудничать с внутренними инженерами машинного обучения, ядерными инженерами и разработчиками компиляторов OpenAI, чтобы понять их видение и потребности в области высокопроизводительных ускорителей в области машинного обучения, алгоритмов, численной аппроксимации, языков программирования и оптимизации компилятора.

Внешним образом, данная роль предполагает совместную работу с несколькими внешними поставщиками для достижения целей производительности и программирования для аппаратуры ИИ. Также требуется согласование с разработчиками сторонних ядер для добавления соответствующей поддержки в компилятор OpenAI, а также проведение оценок производительности ключевых ядер для различных конфигураций аппаратуры.

OpenAI подчеркивает необходимость опыта в работе с графическими процессорами (GPU) и другими ускорителями ИИ, а также знаний в области использования форматов с низкой точностью для улучшения точности машинного обучения.