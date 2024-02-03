OpenAI опровергла возможность запуска ChatGPT в России

Речи о запуске в России ChatGPT не идёт. Продукт компании доступен в 190 странах, но Россия в этот перечень не входит.

Недавно появились предположения, что на «Госуслугах» будет запущен ChatGPT для оказания услуг гражданам с помощью ИИ. Но на деле робот «Макс», который отвечает на портале, получит чат-бот от российских разработчиков.

Также в OpenAI внимание ТАСС обратили на слова депутата Антона Горелкина о том, что продукт компании OpenAI на «Госуслугах» не появится. Об этом российский политик заявил 1 февраля.