OpenAI опровергла возможность запуска ChatGPT в России

Опубликовано 03 февраля 2024, 23:15
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OpenAI опровергла возможность запуска ChatGPT в РоссииНа Госуслугах появятся отечественные разработки
Американская компания OpenAI, разработчик ИИ чат-бота ChatGPT, прокомментировала для ТАСС возможность запуска своей нейросети в России.
Речи о запуске в России ChatGPT не идёт. Продукт компании доступен в 190 странах, но Россия в этот перечень не входит.
Недавно появились предположения, что на «Госуслугах» будет запущен ChatGPT для оказания услуг гражданам с помощью ИИ. Но на деле робот «Макс», который отвечает на портале, получит чат-бот от российских разработчиков.
Также в OpenAI внимание ТАСС обратили на слова депутата Антона Горелкина о том, что продукт компании OpenAI на «Госуслугах» не появится. Об этом российский политик заявил 1 февраля.