Опубликовано 24 сентября 2025, 15:00
OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять новых дата-центров в США

Инвестиции превысят $ 400 млрд к 2025 году
OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о запуске пяти новых дата-центров в рамках инициативы Stargate, которая направлена на расширение вычислительных мощностей для искусственного интеллекта (ИИ) в США. Этот шаг увеличивает общий планируемый объем до почти 7 гигаватт при инвестициях свыше 400 млрд долларов. Компании рассчитывают достичь цели в 10 гигаватт и 500 млрд долларов уже к концу 2025 года.
Три объекта, за строительство которых отвечает Oracle, появятся в Техасе, Нью-Мексико и в еще одном нераскрытом месте. Вместе с расширением рядом с ключевым кампусом в Абилине эти площадки обеспечат более 5,5 гигаватт мощности и создадут свыше 25 тысяч рабочих мест.

SoftBank реализует два проекта в Огайо и Техасе. Они смогут достичь 1,5 гигаватт мощности за 18 месяцев. В Огайо уже начались строительные работы, а в Техасе инфраструктуру обеспечит дочерняя компания SB Energy.

Выбор мест для дата-центров проходил по результатам конкурса, стартовавшего в январе. Было рассмотрено более 300 предложений от 30 штатов. Компании отмечают, что исследуют и другие варианты для расширения, что может увеличить общий объем инвестиций сверх текущих планов.

Oracle уже внедрила первые серверные стойки с NVIDIA GB200 на кампусе в Абилине. В OpenAI подчеркивают, что рост вычислительных мощностей необходим для реализации потенциала искусственного интеллекта и новых научных прорывов.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
