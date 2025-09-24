OpenAI, Oracle и SoftBank построят пять новых дата-центров в США

Три объекта, за строительство которых отвечает Oracle, появятся в Техасе, Нью-Мексико и в еще одном нераскрытом месте. Вместе с расширением рядом с ключевым кампусом в Абилине эти площадки обеспечат более 5,5 гигаватт мощности и создадут свыше 25 тысяч рабочих мест.

SoftBank реализует два проекта в Огайо и Техасе. Они смогут достичь 1,5 гигаватт мощности за 18 месяцев. В Огайо уже начались строительные работы, а в Техасе инфраструктуру обеспечит дочерняя компания SB Energy.

Выбор мест для дата-центров проходил по результатам конкурса, стартовавшего в январе. Было рассмотрено более 300 предложений от 30 штатов. Компании отмечают, что исследуют и другие варианты для расширения, что может увеличить общий объем инвестиций сверх текущих планов.

Oracle уже внедрила первые серверные стойки с NVIDIA GB200 на кампусе в Абилине. В OpenAI подчеркивают, что рост вычислительных мощностей необходим для реализации потенциала искусственного интеллекта и новых научных прорывов.