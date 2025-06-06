OpenAI оспорит решение суда о хранении данных ChatGPT по делу NYT

По мнению OpenAI, требование хранить такие данные противоречит их обязательствам перед пользователями по защите конфиденциальности. Генеральный директор компании Сэм Альтман отметил, что OpenAI намерена отстаивать принцип неприкосновенности пользовательской информации.

Оспариваемый судебный приказ был выдан в мае, а прошение о его отмене было подано 3 июня. Газета New York Times пока не прокомментировала ситуацию.

Иск против OpenAI и Microsoft был подан в 2023 году. The New York Times утверждает, что их статьи использовались без разрешения для обучения языковой модели, на которой основан ChatGPT. В апреле судья Сидни Стайн признал, что издание представило достаточно доказательств того, что компании могли способствовать нарушению авторских прав.