OpenAI отказалась от идеи стать полностью коммерческой компанией

Ранее компания рассматривала возможность переоформления в обычный бизнес, однако теперь выбрала альтернативный путь. Вместо этого некоммерческая структура сохранит контроль, а существующее коммерческое подразделение OpenAI будет преобразовано в публичную корпорацию с социальной миссией — Public Benefit Corporation. Такая форма предполагает учет не только интересов акционеров, но и выполнение заявленной общественной цели.

Изменения также предполагают перераспределение акций и снятие ограничений по прибыли для части инвесторов. По словам Альтмана, это упростит работу коммерческой части компании и приблизит ее к формату обычного бизнеса.

Как и прежде, некоммерческий совет OpenAI будет формировать руководство новой структуры. На начальном этапе в нем, скорее всего, останутся действующие члены текущего совета.