Наука и технологии
Опубликовано 06 мая 2025, 17:15
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OpenAI отказалась от идеи стать полностью коммерческой компанией

Контроль сохранит некоммерческий совет
OpenAI пересмотрела свои планы по превращению в полноценную коммерческую структуру и приняла решение сохранить за некоммерческой организацией контроль над деятельностью компании. Об этом сообщил генеральный директор Сэм Альтман, ссылаясь на обсуждения с представителями властей Калифорнии и Делавэра, а также с общественными лидерами.
OpenAI отказалась от идеи стать полностью коммерческой компанией
© Solen Feyissa

Ранее компания рассматривала возможность переоформления в обычный бизнес, однако теперь выбрала альтернативный путь. Вместо этого некоммерческая структура сохранит контроль, а существующее коммерческое подразделение OpenAI будет преобразовано в публичную корпорацию с социальной миссией — Public Benefit Corporation. Такая форма предполагает учет не только интересов акционеров, но и выполнение заявленной общественной цели.

Изменения также предполагают перераспределение акций и снятие ограничений по прибыли для части инвесторов. По словам Альтмана, это упростит работу коммерческой части компании и приблизит ее к формату обычного бизнеса.

Как и прежде, некоммерческий совет OpenAI будет формировать руководство новой структуры. На начальном этапе в нем, скорее всего, останутся действующие члены текущего совета.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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