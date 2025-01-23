Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2025, 18:41
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OpenAI отказалась удалять данные из ChatGPT по требованию Индии

Судебная битва вокруг авторских прав ANI продолжается
OpenAI, разработчик ChatGPT, оказалась в центре судебного разбирательства в Индии. Местное информационное агентство ANI обвинило компанию в нарушении авторских прав, заявив, что ее материалы использовались для обучения ChatGPT без разрешения. ANI требует удаления своих данных из модели, но OpenAI отказалась выполнить это требование, ссылаясь на свои юридические обязательства в США.
OpenAI отказалась удалять данные из ChatGPT по требованию Индии

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В официальном ответе, направленном в Высокий суд Дели, OpenAI заявила, что обязана сохранять данные, на которых обучена ее модель, в рамках американского законодательства. Это связано с текущими судебными процессами в США, которые запрещают удаление таких данных до завершения разбирательств.

Кроме того, OpenAI подчеркнула, что не имеет представительства или серверов в Индии, что ставит под сомнение юрисдикцию индийских судов в этом деле. Компания также указала, что прекратила использование контента ANI в ноябре, но агентство настаивает на том, что ранее использованные данные должны быть удалены.

ANI также выразила обеспокоенность по поводу того, что сотрудничество OpenAI с крупными мировыми СМИ, такими как Time, Financial Times и Le Monde, может создавать условия для недобросовестной конкуренции.

OpenAI, в свою очередь, утверждает, что ANI манипулировало ChatGPT, намеренно вводя в него свои тексты в качестве запросов, чтобы затем заявить о нарушении авторских прав.