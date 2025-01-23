OpenAI отказалась удалять данные из ChatGPT по требованию Индии

В официальном ответе, направленном в Высокий суд Дели, OpenAI заявила, что обязана сохранять данные, на которых обучена ее модель, в рамках американского законодательства. Это связано с текущими судебными процессами в США, которые запрещают удаление таких данных до завершения разбирательств.

Кроме того, OpenAI подчеркнула, что не имеет представительства или серверов в Индии, что ставит под сомнение юрисдикцию индийских судов в этом деле. Компания также указала, что прекратила использование контента ANI в ноябре, но агентство настаивает на том, что ранее использованные данные должны быть удалены.

ANI также выразила обеспокоенность по поводу того, что сотрудничество OpenAI с крупными мировыми СМИ, такими как Time, Financial Times и Le Monde, может создавать условия для недобросовестной конкуренции.

OpenAI, в свою очередь, утверждает, что ANI манипулировало ChatGPT, намеренно вводя в него свои тексты в качестве запросов, чтобы затем заявить о нарушении авторских прав.