OpenAI откроет офис в Южной Корее для ускорения развития ИИ

Опубликовано 26 мая 2025, 11:141 мин.
OpenAI откроет офис в Южной Корее для ускорения развития ИИКомпания готовится к активному росту на азиатском рынке
OpenAI официально зарегистрировала юридическое лицо в Южной Корее. Этот шаг направлен на расширение использования искусственного интеллекта (ИИ) в стране и поддержку партнерств с местными компаниями и органами власти. В ближайшие месяцы OpenAI планирует открыть офис в Сеуле и нанять сотрудников для реализации этих задач.
Южная Корея стала страной с наибольшим числом платных подписчиков ChatGPT за пределами США, что подчеркивает высокий интерес к технологиям OpenAI в регионе. Новый офис в Сеуле станет третьим представительством компании в Азии после Японии и Сингапура. Сейчас в Японии у OpenAI работает около 40 человек, а в Сингапуре — около 20.
Запуск ChatGPT в ноябре 2022 года вызвал глобальный интерес к искусственному интеллекту. На этой неделе главный стратег компании Джейсон Квон совершает тур по азиатским странам, где встречается с представителями правительств и потенциальными партнерами, чтобы обсудить развитие инфраструктуры для ИИ и применение программного обеспечения OpenAI.