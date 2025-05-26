OpenAI откроет офис в Южной Корее для ускорения развития ИИ

Южная Корея стала страной с наибольшим числом платных подписчиков ChatGPT за пределами США, что подчеркивает высокий интерес к технологиям OpenAI в регионе. Новый офис в Сеуле станет третьим представительством компании в Азии после Японии и Сингапура. Сейчас в Японии у OpenAI работает около 40 человек, а в Сингапуре — около 20.

Запуск ChatGPT в ноябре 2022 года вызвал глобальный интерес к искусственному интеллекту. На этой неделе главный стратег компании Джейсон Квон совершает тур по азиатским странам, где встречается с представителями правительств и потенциальными партнерами, чтобы обсудить развитие инфраструктуры для ИИ и применение программного обеспечения OpenAI.