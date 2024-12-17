Наука и технологии
Опубликовано 17 декабря 2024, 16:30
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OpenAI открыла ИИ-поисковик ChatGPT Search для всех пользователей

Ранее им пользовались только платные подписчики
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, открыла свою поисковую систему ChatGPT Search для всех пользователей. Ранее использовать ИИ-поисковик могли только платные подписчики.
OpenAI открыла ИИ-поисковик ChatGPT Search для всех пользователей

© OpenAI

Теперь же любой пользователь после авторизации в своей учётной записи в мобильных приложениях или веб-версии чат-бота может воспользоваться ИИ-поисковиком. Поисковые запросы можно вводить как раньше, ИИ так же, как и ранее, ищет ответы и предлагает ссылки на источники.

При этом ИИ может определять, нужен ли дополнительный «прогон» по Сети для формирования наиболее точной сводки. Но пользователь может нажать кнопку «Поиск», чтобы ChatGPT выполнил поиск напрямую, также можно уточнить условия поиска.

К тому же ChatGPT Search можно назначить поисковиком по умолчанию в браузере, а это уже вызов доминирующей в мире Google. Как отмечается, пользователи могут предпочесть такой поисковый функционал, так как ИИ-поиск будет предлагать готовую сводку, не придётся ничего искать самостоятельно.