OpenAI открыла ИИ-поисковик ChatGPT Search для всех пользователей

Теперь же любой пользователь после авторизации в своей учётной записи в мобильных приложениях или веб-версии чат-бота может воспользоваться ИИ-поисковиком. Поисковые запросы можно вводить как раньше, ИИ так же, как и ранее, ищет ответы и предлагает ссылки на источники.

При этом ИИ может определять, нужен ли дополнительный «прогон» по Сети для формирования наиболее точной сводки. Но пользователь может нажать кнопку «Поиск», чтобы ChatGPT выполнил поиск напрямую, также можно уточнить условия поиска.

К тому же ChatGPT Search можно назначить поисковиком по умолчанию в браузере, а это уже вызов доминирующей в мире Google. Как отмечается, пользователи могут предпочесть такой поисковый функционал, так как ИИ-поиск будет предлагать готовую сводку, не придётся ничего искать самостоятельно.