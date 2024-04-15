OpenAI открыла офис в Токио и планирует запуск GPT-4 для японского языка

Открытие офиса в Токио станет четвертым в мире для OpenAI. Компания уже имеет офисы в Лондоне и Дублине, а также штаб-квартиру в Сан-Франциско. Руководство компании подчеркивает историческое значение Японии в развитии технологий и видит в регионе большие возможности для роста.

Одной из ключевых фигур в новом офисе станет Тадао Нагасаки, который присоединится к OpenAI после 12 лет работы в Amazon Web Services (AWS). Он будет ответственен за увеличение присутствия компании в Японии и взаимодействие с клиентами, включая крупные японские компании, такие как Daikin, Rakuten и Toyota.

Планируется, что модель GPT-4 будет доступна для использования в ближайшие месяцы, что позволит улучшить понимание японского языка и повысить эффективность ее применения в различных областях, включая обслуживание клиентов и создание контента.