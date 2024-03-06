OpenAI отвергла обвинения Илона Маска

Ответ на иск был опубликован в блоге OpenAI, в котором утверждается, что с момента основания в 2015 году стартап привлек менее $ 45 млн от Маска, несмотря на его первоначальные обещания предоставить до $ 1 млрд финансирования. В ответ на иск, Маск утверждает, что OpenAI отступила от своей первоначальной миссии в пользу прибыли, что стало нарушением контрактных обязательств.

Судебный процесс между Маском и OpenAI может оказать далеко идущее влияние на будущее развитие ИИ. Стартап, оцененный в $ 80 млрд, играет ключевую роль в направлении и темпе развития этой отрасли.

OpenAI подчеркнула, что в процессе развития искусственного общего интеллекта, необходимо перейти к коммерческой структуре для обеспечения требуемого финансирования. Маск предложил объединиться с Tesla или предоставить ему полный контроль, что привело к разногласиям между ним и остальными учредителями OpenAI.

OpenAI заявила, что сожалеет о судебном конфликте с Маском, который, с одной стороны, вдохновлял их, а с другой, подал на них в суд, когда они начали достигать заметного прогресса в реализации миссии OpenAI.