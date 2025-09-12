OpenAI подписала контракт на $300 млрд с Oracle для вычислительных мощностей

Для обслуживания своих сервисов искусственного интеллекта (ИИ), включая ChatGPT, OpenAI ранее использовала исключительно платформу Azure от Microsoft. Новое соглашение позволит компании диверсифицировать источники облачных мощностей и увеличить вычислительные ресурсы до 4,5 гигаватт — энергии хватит для работы примерно четырёх миллионов домов.

Oracle будет управлять развертыванием инфраструктуры совместно с компанией Crusoe, специализирующейся на дата-центрах для ИИ. Для Oracle сделка также несёт финансовые риски: компания должна будет инвестировать значительные средства в оборудование и инфраструктуру, что приведёт к росту долговой нагрузки.