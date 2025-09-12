OpenAI подписала контракт на $300 млрд с Oracle для вычислительных мощностей

Опубликовано 12 сентября 2025, 21:001 мин.
OpenAI подписала контракт на $300 млрд с Oracle для вычислительных мощностейСделка начнёт действовать с 2027 года
OpenAI заключила крупный контракт с Oracle на покупку вычислительных мощностей на сумму $300 миллиардов в течение пяти лет. Сделка начнёт действовать с 2027 года и предусматривает строительство новых дата-центров в США, включая Вайоминг, Пенсильванию, Техас, Мичиган и Нью-Мексико.
Для обслуживания своих сервисов искусственного интеллекта (ИИ), включая ChatGPT, OpenAI ранее использовала исключительно платформу Azure от Microsoft. Новое соглашение позволит компании диверсифицировать источники облачных мощностей и увеличить вычислительные ресурсы до 4,5 гигаватт — энергии хватит для работы примерно четырёх миллионов домов.
Oracle будет управлять развертыванием инфраструктуры совместно с компанией Crusoe, специализирующейся на дата-центрах для ИИ. Для Oracle сделка также несёт финансовые риски: компания должна будет инвестировать значительные средства в оборудование и инфраструктуру, что приведёт к росту долговой нагрузки.