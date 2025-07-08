OpenAI пообещала совместить в GPT‑5 сразу две модели

Новая модель объединит два основных направления разработки компании: логические способности серии «o» (например, GPT‑4o) и мультимодальные возможности традиционной GPT-линейки.

Таким образом, GPT‑5 станет «универсальной» ИИ-системой, способной одновременно выдавать высокий результат в логике, восприятии текста, изображений, звука и других модальностей.

По словам главы по работе с разработчиками OpenAI Ромена Хюэ, GPT‑5 — это не просто новая модель, а попытка «объединить прорывы обеих линеек в одном флагмане». Это, по мнению компании, решит проблему путаницы с текущими названиями и необходимостью переключаться между разными ИИ для разных задач.

Вице-президент OpenAI Джерри Творек ранее также заявлял, что GPT‑5 «просто улучшит все, на что способны нынешние модели». Точной даты релиза нет, но генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекнул, что GPT‑5 выйдет уже летом 2025 года.