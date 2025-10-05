OpenAI попросила страны Восточной Азии помочь с ускорением разработки ИИ-чипов

С сентября Альтман провёл встречи с ключевыми представителями промышленности на Тайване, в Южной Корее и Японии. Среди них были руководители TSMC, Foxconn, Samsung и SK Hynix. По данным источников, Альтман стремился убедить эти компании, которые часто являются поставщиками Nvidia и Apple, увеличить производственные мощности и отдать приоритет заказам от OpenAI.

Помимо своей азиатской поездки, Альтман также намерен обратиться к инвесторам в ОАЭ, чтобы привлечь средства для расширения инфраструктуры OpenAI и поддержки исследовательских проектов компании.