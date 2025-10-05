OpenAI попросила страны Восточной Азии помочь с ускорением разработки ИИ-чипов

Опубликовано 05 октября 2025, 11:421 мин.
OpenAI попросила страны Восточной Азии помочь с ускорением разработки ИИ-чиповИ чтобы приоритет отдавали заказам от OpenAI
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман планирует посетить Объединённые Арабские Эмираты в рамках своей поездки по странам Восточной Азии. Его цель — привлечь финансирование для ускорения разработки новых ИИ-чипов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
© Ferra.ru
С сентября Альтман провёл встречи с ключевыми представителями промышленности на Тайване, в Южной Корее и Японии. Среди них были руководители TSMC, Foxconn, Samsung и SK Hynix. По данным источников, Альтман стремился убедить эти компании, которые часто являются поставщиками Nvidia и Apple, увеличить производственные мощности и отдать приоритет заказам от OpenAI.
Помимо своей азиатской поездки, Альтман также намерен обратиться к инвесторам в ОАЭ, чтобы привлечь средства для расширения инфраструктуры OpenAI и поддержки исследовательских проектов компании.