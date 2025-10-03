OpenAI попросила суд отклонить иск xAI о коммерческих секретах

Компания отвергла обвинения и заявила, что бывшие работники xAI самостоятельно приняли решение перейти в OpenAI. По её словам, сотрудники имеют право выбирать место работы, а найм специалистов не является нарушением закона.

Иск был подан в суд Сан-Франциско на прошлой неделе. В нём xAI утверждает, что OpenAI стремилась завладеть информацией о чат-боте Grok, который компания Маска называет более совершенным, чем ChatGPT.

Этот процесс стал частью более масштабного конфликта между Маском и OpenAI, который он ранее сам помогал создавать.