OpenAI построит дата-центр Stargate мощностью 230 МВт в Норвегии

Проект реализуется в сотрудничестве с компаниями Nscale Global Holdings и норвежским партнёром Aker ASA. Планируется, что дата-центр получит начальную мощность в 230 мегаватт, с возможностью последующего расширения до 520 мегаватт. Вся инфраструктура будет работать на возобновляемых источниках энергии.

Компании рассчитывают установить на объекте около 100 тысяч графических процессоров Nvidia к концу 2026 года, а в дальнейшем увеличить объёмы. Дата-центр будет использоваться для поддержки систем искусственного интеллекта и обработки больших объёмов данных.

Stargate — это глобальная инициатива OpenAI по созданию сети высокомощных центров обработки данных.