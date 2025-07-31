OpenAI построит дата-центр Stargate мощностью 230 МВт в Норвегии

Опубликовано 31 июля 2025, 15:231 мин.
OpenAI построит дата-центр Stargate мощностью 230 МВт в НорвегииЦентр заработает к 2026 году и будет использовать зелёную энергию
OpenAI объявила о строительстве нового дата-центра в Норвегии в рамках проекта Stargate. Центр разместится в городе Нарвик на севере страны и станет первой подобной площадкой OpenAI в Европе.
Проект реализуется в сотрудничестве с компаниями Nscale Global Holdings и норвежским партнёром Aker ASA. Планируется, что дата-центр получит начальную мощность в 230 мегаватт, с возможностью последующего расширения до 520 мегаватт. Вся инфраструктура будет работать на возобновляемых источниках энергии.
Компании рассчитывают установить на объекте около 100 тысяч графических процессоров Nvidia к концу 2026 года, а в дальнейшем увеличить объёмы. Дата-центр будет использоваться для поддержки систем искусственного интеллекта и обработки больших объёмов данных.
Stargate — это глобальная инициатива OpenAI по созданию сети высокомощных центров обработки данных.