OpenAI построит дата-центр в Индии мощностью не менее 1 ГВт

Компания уже официально зарегистрировалась в Индии и начала формировать местную команду. В августе OpenAI объявила о планах открыть первый офис в Нью-Дели до конца года. Индия является вторым по величине рынком по числу пользователей, что делает расширение присутствия стратегически важным для компании.

Точные место и сроки реализации дата-центра пока не уточняются. По информации Bloomberg, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман может объявить о проекте во время визита в страну в сентябре.