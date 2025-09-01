OpenAI построит дата-центр в Индии мощностью не менее 1 ГВт

Опубликовано 01 сентября 2025, 20:311 мин.
OpenAI построит дата-центр в Индии мощностью не менее 1 ГВтКомпания расширяет присутствие на втором по величине рынке
OpenAI рассматривает возможность строительства дата-центра в Индии с мощностью не менее одного гигаватта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Проект станет частью масштабного развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) под брендом Stargate в Азии.
© Ferra.ru
Компания уже официально зарегистрировалась в Индии и начала формировать местную команду. В августе OpenAI объявила о планах открыть первый офис в Нью-Дели до конца года. Индия является вторым по величине рынком по числу пользователей, что делает расширение присутствия стратегически важным для компании.
Точные место и сроки реализации дата-центра пока не уточняются. По информации Bloomberg, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман может объявить о проекте во время визита в страну в сентябре.