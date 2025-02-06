Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 23:23
1 мин.

OpenAI построит дополнительные центры обработки данных

Компания планирует проекты в Техасе и других штатах
OpenAI, в партнерстве с SoftBank Group и Oracle, готовится к масштабному строительству центров обработки данных в нескольких штатах США, включая Техас. Проект, известный как Stargate, направлен на создание инфраструктуры для поддержки искусственного интеллекта. Общие инвестиции в эти проекты могут составить более 500 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет.
OpenAI построит дополнительные центры обработки данных

© Ferra.ru

На данный момент OpenAI близка к выбору нескольких площадок в Техасе, включая первый центр, который будет построен в небольшом городе Абилин. По словам представителя компании, Техас станет основным регионом для новых инфраструктурных объектов, которые будут поддерживать ИИ-сервисы. Компания также рассматривает возможности для создания центров в других штатах, таких как Пенсильвания, Висконсин и Орегон.

Проект Stargate был анонсирован в прошлом месяце президентом Дональдом Трампом, и включает в себя инвестирование 100 миллиардов долларов сразу и 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Это должно стать ключевым шагом в поддержке роста рабочих мест и укреплении лидерства США в области искусственного интеллекта на фоне конкуренции с китайскими разработчиками.