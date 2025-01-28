OpenAI потребовал отклонить иск издателей в Индии

Дело, которое началось с иска местного новостного агентства ANI в прошлом году, будет рассмотрено в Дели. Оно может повлиять на правовые рамки использования искусственного интеллекта в Индии, которая является вторым по величине рынком OpenAI по количеству пользователей. К иску также присоединились несколько цифровых медиа-компаний, включая те, что принадлежат миллиардерам Гаутаму Адани и Мукешу Амбани.

В своем ответе на претензии издателей OpenAI заявила, что веб-краулеры компании собирают только публичные данные, а издатели не предоставили доказательств использования оригинальных литературных произведений. При этом Федерация индийских издателей утверждает, что ChatGPT использует контент с сайтов, имеющих лицензионные соглашения с издателями.

OpenAI настаивает, что ее действия защищены принципами добросовестного использования. Компания также заявила, что индийские суды не имеют юрисдикции рассматривать дело, так как ее серверы находятся за границей.