Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2025, 15:00
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OpenAI потребовал отклонить иск издателей в Индии

Компания отрицает нарушения авторских прав
OpenAI обратилась в суд Индии с просьбой отклонить иск, поданный группой издателей, обвиняющих компанию в нарушении авторских прав. Иск, поданный Федерацией индийских издателей, утверждает, что ChatGPT создает summaries и выдержки из книг без лицензии, что наносит ущерб их бизнесу. Однако OpenAI настаивает, что ее сервис использует только общедоступную информацию.
OpenAI потребовал отклонить иск издателей в Индии

© Ferra.ru

Дело, которое началось с иска местного новостного агентства ANI в прошлом году, будет рассмотрено в Дели. Оно может повлиять на правовые рамки использования искусственного интеллекта в Индии, которая является вторым по величине рынком OpenAI по количеству пользователей. К иску также присоединились несколько цифровых медиа-компаний, включая те, что принадлежат миллиардерам Гаутаму Адани и Мукешу Амбани.

В своем ответе на претензии издателей OpenAI заявила, что веб-краулеры компании собирают только публичные данные, а издатели не предоставили доказательств использования оригинальных литературных произведений. При этом Федерация индийских издателей утверждает, что ChatGPT использует контент с сайтов, имеющих лицензионные соглашения с издателями.

OpenAI настаивает, что ее действия защищены принципами добросовестного использования. Компания также заявила, что индийские суды не имеют юрисдикции рассматривать дело, так как ее серверы находятся за границей.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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