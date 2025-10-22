OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

Опубликовано 22 октября 2025, 14:151 мин.
OpenAI представила браузер ChatGPT AtlasС искусственным интеллектом
OpenAI анонсировала свой первый браузер с искусственным интеллектом (ИИ), получивший название ChatGPT Atlas. Новое приложение создаёт персонализированный опыт работы в интернете и может выполнять различные задачи за пользователя, включая бронирование билетов и редактирование документов.
В браузере предусмотрена функция «Ask ChatGPT», которая открывает боковую панель для взаимодействия с содержимым веб-страниц. Пользователь может, например, просмотреть отзыв о фильме и попросить ИИ сделать краткое резюме или найти рецепт и оформить заказ ингредиентов онлайн.
На старте ChatGPT Atlas будет доступен для macOS, а позже планируется выпуск версий для Windows, iOS и Android. Более продвинутые функции ИИ пока доступны только для подписчиков ChatGPT Plus и Pro.