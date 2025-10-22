OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas

В браузере предусмотрена функция «Ask ChatGPT», которая открывает боковую панель для взаимодействия с содержимым веб-страниц. Пользователь может, например, просмотреть отзыв о фильме и попросить ИИ сделать краткое резюме или найти рецепт и оформить заказ ингредиентов онлайн.

На старте ChatGPT Atlas будет доступен для macOS, а позже планируется выпуск версий для Windows, iOS и Android. Более продвинутые функции ИИ пока доступны только для подписчиков ChatGPT Plus и Pro.