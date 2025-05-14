Над созданием HealthBench работали 262 врача из 60 стран. Они предложили более 57 000 параметров, по которым можно оценивать точность, полноту и уместность медицинских ответов от ИИ. Главная цель проекта — обеспечить справедливую и масштабируемую проверку ИИ-моделей в чувствительной сфере здравоохранения.

Разработчики подчеркивают, что HealthBench не содержит настоящих медицинских записей — чтобы избежать нарушений конфиденциальности, все диалоги были синтезированы на основе врачебного опыта. В том числе в датасет включены 1 000 особенно сложных случаев, с которыми ИИ-модели ранее не справлялись. Это сделано для того, чтобы разработчики могли улучшать свои системы на конкретных примерах.

OpenAI уже провела тесты своих моделей, включая новую o3, а также сравнила их с решениями от других разработчиков. Модель o3 показала лучшие результаты в передаче информации, но все протестированные ИИ дали слабые ответы в плане понимания контекста и полноты информации.

Некоторые специалисты раскритиковали OpenAI за то, что она оценивает собственные модели. Также вызывает опасения тот факт, что часть оценок проводилась самими ИИ-системами — это может скрыть ошибки, которые разделяют и модель, и оценщик.