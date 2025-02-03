OpenAI представила новый инструмент для ускорения исследований

Deep Research работает на базе модели OpenAI o3, оптимизированной для поиска и анализа данных в интернете. Пользователи могут предоставить запрос, и ChatGPT, чат-бот OpenAI, будет искать, анализировать и синтезировать информацию из различных онлайн-источников, включая тексты, изображения и PDF-документы. Результатом станет полноценный отчет, который по качеству сравним с работой исследовательского аналитика.

По данным OpenAI, Deep Research выполняет задачи, которые обычно требуют нескольких часов работы человека, всего за десятки минут. Это позволяет значительно ускорить процесс получения информации и анализа данных.

Однако, инструмент еще находится на начальной стадии развития и имеет свои ограничения. Он может испытывать трудности с различением авторитетных источников и слухов, а также иногда не совсем точно оценивает уровень уверенности в полученной информации.

На данный момент Deep Research доступен на веб-версии ChatGPT, и в ближайшие недели инструмент будет внедрен в мобильные и десктопные приложения. Этот запуск стал вторым значимым событием для OpenAI в 2025 году после анонса инструмента Operator, который помогает с планированием дел и организации повседневных задач.