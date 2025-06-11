OpenAI представила o3-pro — новую флагманскую модель для аналитики и программирования

Она пришла на смену o1-pro и уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, а с следующей недели станет доступна в тарифах Enterprise и Edu. В API модель также активна: стоимость составляет $20 за миллион входных токенов и $80 за миллион выходных.

В отличие от традиционных моделей, o3-pro решает задачи пошагово, что повышает точность в таких сферах, как математика, физика, программирование, образование и написание текстов.

По данным OpenAI, в экспертных оценках o3-pro обошла предыдущую модель o3 по всем категориям, включая ясность, полноту и точность.

Модель поддерживает достаточно широкий набор инструментов: веб-поиск, работу с файлами, Python, обработку изображений и персонализацию через память. При этом она работает медленнее предшественников и пока не поддерживает временные чаты, Canvas и генерацию изображений.

Внутренние тесты показали, что o3-pro обходит топовые модели Google и Anthropic в профильных бенчмарках по математике и наукам.