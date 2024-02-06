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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 12:45
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OpenAI представила приложение ChatGPT для Apple Vision Pro

В нем есть передовые функции
OpenAI представила приложение ChatGPT для устройств Vision Pro от Apple. Это одно из первых приложений, использующих visionOS — операционную систему для Vision Pro, обеспечивающую интеграцию цифрового контента с реальным миром.

Vision Pro включает передовые функции, такие как Optic ID для биометрической аутентификации посредством отслеживания глаз и распознавания радужки, Spatial Audio для натурального звукового опыта и VisionKit для разработки приложений. Приложение ChatGPT, используя Vision Pro, позволит взаимодействовать с искусственным интеллектом с использованием текста, голоса и визуальных данных.

Интеграция ChatGPT с Vision Pro открывает возможность к более естественному общению с искусственным интеллектом. У пользователей появится возможность решать сложные задачи, предоставляя инструкции устно или демонстрируя проблемы с помощью камеры устройства. Это улучшит взаимодействие в таких областях, как устранение неисправностей, планирование приготовления еды и образовательные задачи.